60 saniyede ekonomide bugün (30 Temmuz 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🛢️Bakan Bayraktar'dan petrol rezervi müjdesi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 30, 2025
🪪Eski tip sürücü belgeleri için yarın son gün
💵Piyasaların gözü Fed'in faiz kararında
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/rHwaLtu6O5