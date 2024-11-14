60 saniyede ekonomide bugün (14 Kasım 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🤝Türkiye ile Katar arasında yeni anlaşmalar— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) November 14, 2024
🗣️Bakan Bayraktar’dan nükleer güç açıklaması
📉KKM’de düşüş sürüyor
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/KO9jZ5QX3W