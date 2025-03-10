60 saniyede ekonomide bugün (10 Mart 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📌Emekli bayram ikramiyesi teklifi TBMM’de— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) March 10, 2025
🔩Sanayi üretimi yıllık bazda arttı
✅GÖKBERK bir testi daha geçti
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/t0mMVznvVE