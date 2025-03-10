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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 değer kaybederek 10.422,24 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 10.03.2025 - Güncelleme : 10.03.2025
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 84,86 puan azalırken, toplam işlem hacmi 117,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi ise yüzde 0,13 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,91 ile bilişim, en fazla kaybettiren yüzde 5,14 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği korumacı ticari politikaların ticaret savaşlarını derinleştirebileceğine yönelik endişeler ve dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'de büyümenin yavaşlayabileceğine ilişkin ihtimallerin risk algısını artırmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, yarın veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı ile Japonya'da büyümenin öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek, 10.600 ve 10.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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