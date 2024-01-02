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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “2023 Yılı Dış Ticaret Rakamları Açıklaması” programında konuşuyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman’da "Biz Büyük Bir Aileyiz" programında konuşuyor.
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (02 Ocak 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

02.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
60 saniyede ekonomide bugün (02 Ocak 2024)

Ankara
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