60 saniyede ekonomide bugün (02 Ocak 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🚛İhracat geçen yılı rekorla kapattı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) January 2, 2024
🚢Yabancı bayraklı gemilerin Türk bayrağına geçişi sonlandırıldı
🤝Türkiye'de 2023'te 8 milyar dolarlık birleşme ve satın alma yapıldı
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/JneSxjhMzN