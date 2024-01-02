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Ekonomi

Almanya ve Avro Bölgesi'nde sanayi küçülmeye devam ediyor

Almanya ve Avro Bölgesi'nde sanayi 2023'ü küçülmeyle kapattı.

Bahattin Gönültaş  | 02.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
Almanya ve Avro Bölgesi'nde sanayi küçülmeye devam ediyor

Berlin

S&P Global tarafından hazırlanan HCOB (Hamburg Ticaret Bankası) Aralık 2023 imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri açıklandı. Buna göre, ülkede kasımda 42,6 puan olan imalat sanayi PMI aralıkta 43,3 puana yükseldi.

Ülkede imalat sanayi PMI 2023'ü, faaliyetlerde büyümeyi gösteren 50 puan seviyesinin altında tamamladı.

Şirketlerin yeni işleri 8 ay öncesine göre daha sınırlı bir düşüş gösterirken, iş dünyasının geleceğe yönelik beklentisi Nisan 2023'ten bu yana ilk kez yeniden olumlu oldu.

Açıklamada, "Almanya'da imalat sanayi 2023 yılını daralma bölgesinde tamamladı ancak nihai düşük noktanın çoktan geçildiğine dair işaretler var." ifadelerine yer verildi.

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, "Almanya'daki imalat sektörünün durumu, istemeden bir vadiye düşen ve şimdi yukarı çıkmak için bir yol arayan bir gezgine benzetilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi büyüyemiyor

Alman ekonomisi geçen yılın üçüncü çeyreğinde, zayıf satın alma gücü ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 daralmıştı. Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ekonominin, zayıf dış talep ve bir önce yıl enerji fiyatlarındaki şokun sonuçlarının üretimi yavaşlatması nedeniyle 4. çeyrekte küçülmesini bekliyor.

Ekonominin son çeyrekte küçülmesi halinde art arda iki olumsuz çeyrek daralarak teknik resesyona girmesi öngörülüyor.

Hükümet 11 Ekim'de, 2023 için daha önce yüzde 0,4 olarak açıklanan büyüme beklentisini küresel ekonomideki durgunluk nedeniyle eksi yüzde 0,4 olarak güncellemişti.

Uluslararası Para Fonu da Almanya için büyüme beklentisini yüzde eksi 0,3'ten eksi 0,5'e indirerek 2023'te küçülen tek gelişmiş ülkenin Almanya olacağını bildirmişti.

Avro Bölgesi Aralık 2023 imalat sanayi PMI nihai verisi

S&P Global, Avro Bölgesi'nin aralık ayına ilişkin imalat sanayi PMI nihai verisini de açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde kasımda 44,2 puan olan imalat sanayi PMI, aralıkta 44,4 puana yükseldi.

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI'nın, art arda 18 aydır daralma bölgesinde yer alması da dikkati çekti.

De la Rubia, bu durumun Avro Bölgesi'nde imalat sektöründeki düşüşün neredeyse hiç hız kesmeden devam ettiğini gösterdiğini belirterek, "Veriler Avro Bölgesi'nin son çeyrekte resesyona girdiğine işaret ediyor." ifadesini kullandı.

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