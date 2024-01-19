60 saniyede ekonomide bugün (19 Ocak 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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💬Bakan Şimşek'ten seçim ekonomisi iddialarına yalanlama— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) January 19, 2024
📈Türk lirası devlet tahvilleri dünya devlerinin radarında
📊AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
📌Dünya Ekonomik Forumu sona erdi
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/KSQRLZMO7t