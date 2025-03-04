60 saniyede ekonomide bugün (04 Mart 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🚢 Şubat ayı ihracat rakamları belli oldu— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) March 4, 2025
👨🏭 OSB'lerdeki tahsis başvurusu sayısı açıklandı
💵 Trump'ın gümrük tarifelerinde yeni dönem
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/rOeF4Hf5Dt