Dolar
36.46
Euro
38.40
Altın
2,910.08
ETH/USDT
2,102.60
BTC/USDT
83,956.00
BIST 100
9,888.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Batı Akdeniz'den yılın ilk iki ayında 450 milyon dolar ihracat yapıldı

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden (BAİB) bu yılın ocak ve şubat ayında 450 milyon 677 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Hatice Özdemir Tosun  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Batı Akdeniz'den yılın ilk iki ayında 450 milyon dolar ihracat yapıldı

Antalya

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, şubatta 204 milyon 967 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirtti.

Bölge olarak 2 ayda yapılan ihracatın ise 450 milyon 677 bin dolara ulaştığını bildiren Çavuşoğlu, "İhracat rakamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,74 arttı. Bölgemizden en fazla ihracatı her zaman olduğu gibi yaş meyve sebze sektörümüz gerçekleştirirken, Ukrayna hem aylık bazda hem de toplamda en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Batı Akdeniz'in ihracatının 352 milyon dolarını Antalya gerçekleştirdi." bilgisini paylaştı.

Çavuşoğlu, aynı dönemde yaş sebze ve meyveden sonra mermer ağırlıklı maden ve metaller, ağaç mamulleri ve orman ürünleri, kimya sektörü ile hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörlerinin sırasıyla yer aldığını vurguladı.

İlk sıradaki Ukrayna'ya 2 ayda yüzde 59,11 artışla 38 milyon 337 bin dolar ihracat yapıldığını aktaran Çavuşoğlu, "İkinci sırada yer alan Almanya'ya gerçekleşen ihracat ise yüzde 13,76 artışla 33 milyon 402 bin dolar oldu. Almanya'yı ise Rusya, Çin ve Romanya takip etti. 2 aylık süreçte Batı Akdeniz illerinden 136 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirildi. Dünyanın dört bir yanında tanıtım faaliyetleri yapıp, bölge ihracatımızı artırmak için çalışmalarımız devam edecek." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
Acun Ilıcalı, Saadettin Saran ile bazı şüpheliler hakkında yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla iddianame düzenlendi
CHP İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma
İzmir'de alışveriş merkezinde sahipsiz köpeğin saldırdığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Batı Akdeniz'den yılın ilk iki ayında 450 milyon dolar ihracat yapıldı

Batı Akdeniz'den yılın ilk iki ayında 450 milyon dolar ihracat yapıldı

Türkiye fındık ihracatından 6 ayda 1,5 milyar doları aşkın gelir sağladı

Savunma ve havacılık sanayisinden rekor ihracat artışı

Otomotiv, şubatta yaklaşık 3 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

Otomotiv, şubatta yaklaşık 3 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu
TİM Başkanı Gültepe: Genel tabloda 104 ülkeye ihracatımızı artırdık

TİM Başkanı Gültepe: Genel tabloda 104 ülkeye ihracatımızı artırdık
Dünyanın ayçiçeği yağı talebini Türk ihracatçılar karşılıyor

Dünyanın ayçiçeği yağı talebini Türk ihracatçılar karşılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet