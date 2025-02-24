60 saniyede ekonomide bugün (24 Şubat 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🚗Araç muayene ihaleleri tamamlandı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) February 24, 2025
📰BİST'te açığa satışta yeni kural
📌AB, Suriye yaptırımlarını kaldırdı
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/XWKwBekKmc