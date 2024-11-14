Dolar
34.36
Euro
36.37
Altın
2,562.88
ETH/USDT
3,187.10
BTC/USDT
91,153.00
BIST 100
9,387.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Girne Askeri Hastanesi Açılış Töreni"nde konuşuyor
logo
Ekonomi, Yapay zeka

ASML, yapay zekadaki ivmeyle 2030’e kadar satışlarını neredeyse iki katına çıkarmayı hedefliyor

Hollandalı çip üretim teknolojileri firması ASML, yapay zekadaki ivme sonrası son teknoloji çipleri üreten makinelere olan yüksek talebin devam etmesi nedeniyle 2030’da kadar güçlü bir büyüme beklediğini bildirdi.

Bahattin Gönültaş  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
ASML, yapay zekadaki ivmeyle 2030’e kadar satışlarını neredeyse iki katına çıkarmayı hedefliyor

Berlin

ASML’den yapılan açıklamada, şirketin satışlarının 2030’a kadar 44 milyar avro ile 60 milyar avro arasında bir seviyeye yükselmesinin beklendiği belirtildi. Bunun da 2024'te beklenen gelirlere kıyasla neredeyse iki katına karşılık gelmesi dikkati çekti.

Avrupa’nın en değerli teknoloji şirketi konumunda olan ASML, 2030’e kadar yüzde 56 ile yüzde 60 arasında brüt kar marjı öngörürken, satışlarda yıllık ortalama artışın yapay zekayla en gelişmiş ekipmanlarına olan güçlü talebin desteğiyle yüzde 8 ile yüzde 14 arasında olacağı tahmin edildi.

ASML Üst Yöneticisi (CEO) Christophe Fouquet, konuya ilişkin değerlendirmesinde, büyümenin itici güçlerinin yarı iletkenleri aşırı ultraviyole ışığa maruz bırakan EUV sistemleri olduğunu belirterek, “EUV teknolojisini gelecek 10 yıla taşıma kabiliyetimizin, ASML'nin yapay zeka fırsatına katkıda bulunmasını sağlayacağını öngörüyor ve şirketin bundan yararlanmaya uygun bir konuma gelmesini umuyoruz. Aynı zamanda bunun şirketin önemli gelir ve karlılık büyümesi sağlamasına olanak tanıyacağını düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Elektronik cihazların beyni olarak tanımlanan çipler, teknolojik ürünlerin en kritik unsurları arasında yer alıyor. Son teknoloji silahlar ve son dönemde gündemden düşmeyen yapay zeka cihazlarında da bulunan çipleri üretmek için kullanılan fotolitografi sistemlerinin geliştirilmesi ve üretiminde uzmanlaşmış olan ASML, özellikle çip üretim ekipmanları imalatında dünyanın önde gelen firmalarından biri olarak görülüyor.

Öte yandan ABD’nin ulusal güvenlik için kritik gördüğü çip teknolojileri, ASML'nin Pekin ile Washington arasındaki teknoloji savaşının ortasında kalmasına neden oldu. Şirket, ABD ve Hollanda hükümetlerinin ihracat kısıtlamaları nedeniyle Çin’de zor bir iş ortamıyla karşı karşıya kalıyor.

ASML'nin EUV makinelerini Çin'e ihraç etmesine hiçbir zaman izin verilmedi. Ayrıca son zamanlarda Hollandalı yetkililer, en gelişmiş modeller arasında yer almayan makineler için de ihracat lisanslarını geri çekti.

Yılın başında, çok daha geniş kapsamlı kısıtlamalar yürürlüğe girdi. Bu kısıtlamalarla ABD, Çin'in en modern çipleri üretmesini ve bunları ordu için kullanmasını engellemek istiyor. Piyasalar bu alanda Çin’e yönelik her an yeni kısıtlayıcı tedbir gelebileceği endişesini taşıyor. Bu ASML için de bir risk faktörü ortaya koyuyor. ASML, satışlarında Çin'in payının yarıya düşmesini de bekliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyanın en büyük savunma sanayisi şirketlerinden ASELSAN, 49 yaşını kutluyor
2024-YKS spor bilimleri için ÖZYES ek yerleştirme sonuçları açıklandı
RTÜK Başkanı Şahin, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda soruları yanıtladı
Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Türkiye ile Katar arasında 8 anlaşma imzalandı

Benzer haberler

ASML, yapay zekadaki ivmeyle 2030’e kadar satışlarını neredeyse iki katına çıkarmayı hedefliyor

ASML, yapay zekadaki ivmeyle 2030’e kadar satışlarını neredeyse iki katına çıkarmayı hedefliyor

Memo Akten'in NFT eserlerinden oluşan "Dağıtılmış Bilinç" sergisi açıldı

Amazon'dan yapay zeka araştırmalarını desteklemek için 110 milyon dolarlık yatırım

İngiltere'de STK'lerden, yapay zeka destekli göç sisteminin adaletsizliğe neden olacağı uyarısı

İngiltere'de STK'lerden, yapay zeka destekli göç sisteminin adaletsizliğe neden olacağı uyarısı
Yapay zeka sanatsal tasarımı nasıl değiştirecek?

Yapay zeka sanatsal tasarımı nasıl değiştirecek?
İstanbul'da düzenlenen "6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi" sona erdi

İstanbul'da düzenlenen "6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi" sona erdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet