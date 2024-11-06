60 saniyede ekonomide bugün (06 Kasım 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📈 Piyasalarda Trump hareketliliği— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) November 6, 2024
📨Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Yatırım Fonu mesajı
🛢️Petrol ve doğal gaz üretiminde rekor
60 saniyede ekonomide bugün 👇 @Halkbank pic.twitter.com/XlOLW5MDIW