60 saniyede ekonomide bugün (06 Eylül 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🧑🏭Nitelikli iş gücü için eğitimde yeni açılım— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 6, 2024
🚄Milli Hızlı Tren’in test tarihi açıklandı
📊ABD'de tarım dışı istihdam verisi belli oldu
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/o5taQei6qk