Dolar
8.92
Euro
10.37
Altın
1,729.32
ETH/USDT
2,845.00
BTC/USDT
41,462.00
BIST 100
1,391.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times'a Türkiye'nin S-400 alma nedenlerini anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri almasının NATO ittifakına zarar verdiği eleştirilerini reddederek, "Amerikalılar Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemini satmış olsaydı, S-400'leri almak zorunda kalmayacaktık." dedi.

Islam Doğru   | 30.09.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times'a Türkiye'nin S-400 alma nedenlerini anlattı

New York

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu haftasında New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin S-400'lerle ilgili bölümünü yayımladı.

Erdoğan’ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı ikili görüşmeye ilişkin yayınlanan haberde yer verilen bölüme göre, Erdoğan’ın gelişmiş Rus savunma sistemini satın alarak Batı'nın başlıca askeri ittifakı olan NATO'nun altını oyduğu yönündeki eleştirileri reddettiği belirtildi.

Habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, NYT yayın kuruluna yaptığı açıklamada, hem NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in hem de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin silah tedarikçilerini seçme hakkını teyit ettiğini hatırlatarak, "Kendi silahlarımızı alıyoruz." ifadesini kullandı.

Ayrıca Erdoğan, "Amerikalılar Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemini satmış olsaydı, S-400'leri almak zorunda kalmayacaktık." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin S-400'leri almasının ABD ile yol açtığı sürtüşmelere değip değmediğine yönelik soruya ise Erdoğan, "Bence buna değerdi. Savunmamızı istediğimiz gibi güçlendirebiliriz." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye-ABD ilişkilerinin temel olarak önemini koruduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin ABD ile uzun yıllara dayanan bağları var. Bunun korunarak güçlendirilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İki doz koronavirüs aşısı olanların oranı, 15 ilde yüzde 75'i geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 29 bin 386 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 227 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca: Bakanlığımızın yurt içinde HES kodu uygulaması dışında bir uygulaması yoktur
Belçika'da 65 yaş üstü üçüncü doz mRNA aşısı yaptırabilecek

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times'a Türkiye'nin S-400 alma nedenlerini anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times'a Türkiye'nin S-400 alma nedenlerini anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi’den ayrıldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden'la görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden'la görüşecek
Kremlin: Putin ile Erdoğan Soçi'de ikili ilişkileri ve uluslararası meseleleri görüşecek

Kremlin: Putin ile Erdoğan Soçi'de ikili ilişkileri ve uluslararası meseleleri görüşecek
2021-2022 Akademik Yılı'nın açılışı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törenle yapılacak

2021-2022 Akademik Yılı'nın açılışı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törenle yapılacak