Dolar
42.43
Euro
49.07
Altın
4,140.00
ETH/USDT
2,912.30
BTC/USDT
86,961.00
BIST 100
10,921.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (25 Kasım 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
60 saniyede bugün (25 Kasım 2025)

İstanbul'da "casusluk" operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
İzmir Buca'da belediye şantiyesinde çöp depolanmasına tepki
Samsun'da bu yılki gıda denetimlerinde işletmelere 20 milyon lirayı aşkın ceza kesildi
Şanlıurfa Adliyesinde meydana gelen patlamada 1 personel yaralandı
Bakan Göktaş: Yeni Eylem Planımızı, kadına yönelik şiddetle mücadelenin tüm boyutlarını kuşatan bir çerçevede hazırladık

Benzer haberler

60 saniyede bugün (25 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (25 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (24 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (23 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (22 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (22 Kasım 2025)
60 saniyede bugün (21 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (21 Kasım 2025)
60 saniyede bugün (20 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (20 Kasım 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet