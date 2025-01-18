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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuşuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (18 Ocak 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

18.01.2025 - Güncelleme : 18.01.2025
60 saniyede bugün (18 Ocak 2025)

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklardan Romanya hava sahasında eğitim uçuşu
Bazı illerde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından deprem bölgesine 1,9 milyar lira ödenek
FETÖ firarisi, sözde eski Malezya imamı Antepli'den terör örgütü itirafları
İstanbul'da kaçak ve sahte alkollü içki denetimleri sürüyor

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