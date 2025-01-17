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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (17 Ocak 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
60 saniyede bugün (17 Ocak 2025)

TİKA ile İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı arasında mutabakat zaptı imzalandı
Emine Erdoğan: Devlet koruması altındaki çocuklarımızın güven ve huzurlu ortamda yetişmeleri önceliklerimizden olmuştur
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
Ordu'da hazırlanacak dondurma ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girilmesi hedefleniyor
Batman'da öğrenciler "Özgür Filistin" umudunu çizdikleri resimlere yansıttı

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