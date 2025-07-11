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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (11 Temmuz 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

11.07.2025 - Güncelleme : 11.07.2025
60 saniyede bugün (11 Temmuz 2025)

Fatih Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için hatim programı düzenledi
Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan derginin yazı işleri müdürü gözaltına alındı
Bursa ve Tekirdağ'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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