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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (10 Temmuz 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
60 saniyede bugün (10 Temmuz 2025)

"Yüzyılın Beyin Cerrahı" Yaşargil, beyinde bir bölgeye verilen adıyla da anılacak
YÖK'ün Akademik Tez Programı'na 119 üniversiteden başvuruldu
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