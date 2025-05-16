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Cumhurbaşkanı Erdoğan GENÇFEST "Bir Gençlik Festivali" programına katılıyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (16 Mayıs 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

16.05.2025 - Güncelleme : 16.05.2025
60 saniyede bugün (16 Mayıs 2025)

İçişleri Bakanlığından güvenlik koruculuğunun 40. yılına özel paylaşım
Bazı iller için sağanak uyarısı
Çınarcık Belediyesine çevre kirliliği cezası uygulandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kalıcı ateşkes için tüm imkanlarımızı seferber etmeliyiz
Bakan Tunç: Depreme ilişkin idari yargıda açılan davaların yaklaşık yüzde 75'i karara bağlandı

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