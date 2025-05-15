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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni’nde konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni’nde konuşuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (15 Mayıs 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
60 saniyede bugün (15 Mayıs 2025)

19 Mayıs ve Gençlik Haftası tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin görüşmesine ilişkin açıklama
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
FETÖ firarisi Cevheri Güven'e bilgi sızdırılmasına ilişkin davada dosya, mütalaa için savcılığa gönderildi
Kadıköy'de konteyner yüklü vincin bomu yönlendirme levhasına çarptı

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