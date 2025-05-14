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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (14 Mayıs 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
60 saniyede bugün (14 Mayıs 2025)

Doğu Akdeniz ve Hatay'ın kuzeyi için kuvvetli sağanak uyarısı
Konya'da yolcu otobüsü devrildi, 13 kişi yaralandı
Muş'ta evlatlarına kavuşmak için eylem yapan aileler "Terörsüz Türkiye" sürecinden memnun
Türkiye, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda barışın tesisine öncelik verecek
YTB Başkanı Eren, Lübnan Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nü ziyaret etti

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