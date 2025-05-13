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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (13 Mayıs 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
60 saniyede bugün (13 Mayıs 2025)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Terörsüz Türkiye" paylaşımı
Adalet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında hükümlü istihdamı protokolü
Denizli'de ormanlık alanlara girişler 5 ay süreyle yasaklandı
Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
İzmit Körfezi'nde 125 hektarlık alandan 1,1 milyon metreküp dip çamuru temizlendi

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