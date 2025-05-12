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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (12 Mayıs 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
60 saniyede bugün (12 Mayıs 2025)

DMM, "Gara dağında TSK ve terör örgütü PKK unsurları sıcak çatışmaya girdi" iddiasını yalanladı
Samsun Çarşamba Havalimanı 4 ayda 452 bin 945 yolcuya hizmet verdi
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Terörsüz Türkiye'nin meşalesi yakılmıştır
Yurdun doğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Türkiye, dünyanın en sıcak krizlerinde arabuluculuk yapıyor

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