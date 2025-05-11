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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (11 Mayıs 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
60 saniyede bugün (11 Mayıs 2025)

Diyarbakır anneleri "Anneler Günü"nde de evlat nöbetinde
Bakan Göktaş: Kadının her alanda güçlenmesi bizim için çok kıymetli
İletişim Başkanı Altun'dan, "Anneler Günü" paylaşımı
Emniyet Genel Müdürlüğünden Anneler Günü'ne özel video
Yurt genelinde bu hafta da sağanak etkili olacak

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