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Gençlerbirliği taraftarları, takımlarının Trendyol Süper Lig’e yükselmesini Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde kutluyor. İstanbul Haramidere’de bir metrobüs önünde duran başka bir metrobüse çarptı
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (10 Mayıs 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
60 saniyede bugün (10 Mayıs 2025)

Türkiye, Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes ilan edilmesinden memnun olduğunu bildirdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: (Terör örgütü PKK'nın kongreyi toplaması) Adım adım bu noktada bir ilerleme var
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Anneler Günü" mesajı
Avcılar'da zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli

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