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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (21 Aralık 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

21.12.2024 - Güncelleme : 21.12.2024
60 saniyede bugün (21 Aralık 2024)

Antalya'da şiddetli yağış etkili oldu
Erzurum'daki çığ ikizleri ayırdı
Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Çanakkale'de şeftali ve erik ağacı çiçek açtı
Bakan Kurum, kentsel dönüşümde kira yardımı artışını açıkladı

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