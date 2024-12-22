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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde helikopter kazasına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (22 Aralık 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

22.12.2024 - Güncelleme : 22.12.2024
60 saniyede bugün (22 Aralık 2024)

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile Şam'da bir araya geldi
Erzurum'da çığ düşmesi sonucu ölen milli judocu Emre Yazgan son yolculuğuna uğurlanıyor
Manavgat'taki kuvvetli yağışın ardından hasar tespit çalışmaları başladı
Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı

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