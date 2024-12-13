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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (13 Aralık 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

13.12.2024 - Güncelleme : 13.12.2024
60 saniyede bugün (13 Aralık 2024)

THY, Libya'nın Bingazi şehrine uçuş başlatıyor
İçişleri Bakanlığı ve Yeşilaydan bağımlılıkla mücadeleye ilişkin kamu spotu
Emine Erdoğan, "BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu"nun toplantısına başkanlık etti
Meteorolojiden bazı bölgeler için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Adalet Bakanlığı ve Yeşilay arasında bağımlılıklarla mücadele konusunda protokol imzalandı

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