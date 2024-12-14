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Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği’ne Türk Bayrağı çekildi.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (14 Aralık 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
60 saniyede bugün (14 Aralık 2024)

Stratcom Summit 24'te yapay zekanın siber güvenlikte kullanımı ele alındı
"Cihannüma İstanbul Forum 2024" ikinci gününde devam ediyor
Nevşehir'de turistleri taşıyan otobüs iş makinesine çarptı, 6 kişi yaralandı
AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı
Stratcom Summit'24'de kriz anlarında yapay zekanın desteği ele alındı

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