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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (15 Aralık 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

15.12.2024 - Güncelleme : 15.12.2024
60 saniyede bugün (15 Aralık 2024)

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
DMM, terör örgütü propagandası yapan sosyal medya hesaplarının paylaşımlarını yalanladı
Beykoz'da boş İETT otobüsü şarampole kaydı
Beşiktaş'ta durağa yanaşan İETT otobüsünün çarptığı kadın öldü
Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları yarın Bolu'da başlıyor

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