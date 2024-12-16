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AFAD Başkanı Okay Memiş, Suriye'deki Sednaya Askeri Hapishanesinde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için gönderilen arama kurtarma ekibinin çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (16 Aralık 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

16.12.2024 - Güncelleme : 16.12.2024
60 saniyede bugün (16 Aralık 2024)

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım'dan aleyhinde asılan pankarta ilişkin açıklama: Hukuk yoluyla gereğini yapacağız
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Açık deniz karakol gemisi TCG AKHİSAR ilk seyrini gerçekleştirdi
Beşiktaş'ta İETT otobüsünün neden olduğu ölümlü kaza güvenlik kamerasında
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı

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