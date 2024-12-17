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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (17 Aralık 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
60 saniyede bugün (17 Aralık 2024)

Birikmiş adli yardım ücretleri TBB'nin hesabına aktarıldı
Sermaye piyasası otoritelerinin üst düzey yöneticileri Ankara'da bir araya geldi
Emine Erdoğan: Özümüzü güçlendirerek sınırlarımızın ötesine ulaşacağız
Türkiye'den İsrail'in Gazze'de açlık ve bulaşıcı hastalıkları Filistin halkına karşı silah olarak kullandığı mesajı
Türkiye'nin gençlik profili ortaya çıkarıldı

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