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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (18 Aralık 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

18.12.2024 - Güncelleme : 18.12.2024
60 saniyede bugün (18 Aralık 2024)

Meclis Araştırma Komisyonu "Sıla bebek" ve "Narin" davalarına gözlemci olarak katılacak
İstanbul'da devrik Beşşar Esed yönetimi hakkında suç duyurusu
Balıkesir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlar alarm veriyor
Eurofighter Typhoon savaş uçağı Mürted Hava Üssü'ne indi
Tapu ve kadastroda "3 boyutlu" dönem başlıyor

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