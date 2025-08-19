Dolar
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (19 Ağustos 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

19.08.2025 - Güncelleme : 19.08.2025
60 saniyede bugün (19 Ağustos 2025)

DMM, "Samsun ve Zonguldak'ta ormanların talan edildiği" iddiasını yalanladı
Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sürüyor
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü
Okul Servis Araçları Yönetmeliğindeki Değişiklik Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanı ve insani değerleri merkeze alan daha adil bir dünya inşa edeceğiz

