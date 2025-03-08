Dolar
36.48
Euro
39.55
Altın
2,912.40
ETH/USDT
2,186.20
BTC/USDT
86,550.00
BIST 100
10,507.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici konuşuyor
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (08 Mart 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

08.03.2025 - Güncelleme : 08.03.2025
60 saniyede bugün (08 Mart 2025)

Erciyes Kayak Merkezi'nde pist dışındaki alana çığ düştü
AJet'ten kadın çalışanları için fidan bağışı
Konya'da köpeklerin saldırdığı bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
Muş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor
Afyonkarahisar'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 16 kişi yaralandı

Benzer haberler

60 saniyede bugün (08 Mart 2025)

60 saniyede bugün (08 Mart 2025)

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet