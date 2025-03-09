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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amman’da "Türkiye-Ürdün-Irak-Lübnan-Suriye Toplantısı"nda konuşuyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amman’da "Türkiye-Ürdün-Irak-Lübnan-Suriye Toplantısı"nda konuşuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (09 Mart 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
60 saniyede bugün (09 Mart 2025)

Bakan Fidan: Suriye hükümetinin sürdürdüğü politika, provokasyonla rayından çıkarılmaya çalışılıyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Kasım Yağcıoğlu için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eski rejim kalıntıları Suriye'nin tarihi dönüşümüne set çekemeyecektir
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacak
Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye arasında düzenlenen toplantı Amman'da başladı

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