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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. -VTR
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (10 Mart 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

10.03.2025 - Güncelleme : 10.03.2025
60 saniyede bugün (10 Mart 2025)

AK Parti, emekli bayram ikramiyesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu
Tunceli'de ocak ve şubat aylarında terör örgütü PKK'ya 756 operasyon düzenlendi
Bakırköy-Kirazlı hattı bir yılda 17,1 milyon yolcu taşıdı
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

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