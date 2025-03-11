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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (11 Mart 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
60 saniyede bugün (11 Mart 2025)

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
Atık suyun deşarj edildiği İzmir Körfezi'nde suyun rengi değişti
Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Polonya Başbakanı Tusk, Türkiye'ye ziyarette bulunacak
Sahipsiz hayvanlar konusunda görevini ihmal edenlere soruşturma

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