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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (12 Mart 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
60 saniyede bugün (12 Mart 2025)

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da bir yolcu trenine yapılan terör saldırısını kınadı
İletişim Başkanı Altun'dan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı
Geyikli-Bozcaada hattında yarınki feribot seferleri iptal edildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la bir araya geldi
Başsavcılıktan İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturması için üniversiteye ikinci yazı

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