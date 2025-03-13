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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzincan Valiliği’ni ziyaretinde açıklamalarda bulunuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (13 Mart 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
60 saniyede bugün (13 Mart 2025)

Türkiye, Kırgızistan ve Tacikistan arasında imzalanan sınır anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
Bakanlar Yumaklı ve Bolat, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle vapur seferleri iptal edildi
DMM, "MEB imam hatip liselerinin başarısını artırmak için kredi aldı" iddiasını yalanladı
Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı

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