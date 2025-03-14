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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (14 Mart 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
60 saniyede bugün (14 Mart 2025)

Elazığ'da 73 yıllık dava, 5129 hak sahibinin lehine sonuçlandı
"Mavi bereli" 2 bin 545 uzman erbaş, terörle mücadele için göreve hazır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
Bakan Yerlikaya: Yüksekova Belediye Başkanı hakkında soruşturma izni verildi
Kızılaydan ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek desteği

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