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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (15 Mart 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
60 saniyede bugün (15 Mart 2025)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: 5G teknolojisi pratikte 10 kat hız getirecek
Türk Yıldızları, Çanakkale'de selamlama uçuşu yaptı
Bakan Kacır'dan ilk milli banliyö setine ilişkin paylaşım
Oyuncu Şinasi Yurtsever İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
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