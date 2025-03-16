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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mersin’de düzenlenen “Türkiye Yüzyılı’nda Çalışma Hayatı Buluşmaları” toplantısında konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (16 Mart 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
60 saniyede bugün (16 Mart 2025)

Tuzla'da bir kişinin muayeneden geçemeyen aracını yakması kamerada
Bakan Işıkhan: Ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemi dünya çapında örnek alınabilir bir seviyeye ulaşmıştır
Trabzon'da sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi
Hava sıcaklığı bugün 49 ilde 25 derecenin üzerine çıktı
Ankara'da çöplükten binalara sıçrayan yangın kontrol altına alındı

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