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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (17 Mayıs 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

17.05.2025 - Güncelleme : 17.05.2025
60 saniyede bugün (17 Mayıs 2025)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı hastanedeki hastaları ziyaret etti
Bakan Uraloğlu: İstanbul'un bütün kuzeyini yeni bir hızlı demir yoluyla bağlamış olacağız
İstanbul'da TÜRGEV Akademi II. Öğrenci Sempozyumu düzenlendi
Afyonkarahisar'da koparılmasının cezası 557 bin 212 lira olan "Eber sarısı" korunuyor
Türkiye'de, Halep Üniversitesi'nin öğretim üyesi ihtiyacına yönelik ortak doktora programları başlatılacak

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