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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (18 Mayıs 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
60 saniyede bugün (18 Mayıs 2025)

Kültür ve Turizm Bakanlığı 19 Mayıs'ı ülke çapında sanatla kutluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müzeler Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırımlı kardeşlerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz
Erzincan’da sıralı dükkanların çatısında çıkan yangın iş yerlerine zarar verdi
Grand Kartal Otel'le ilgili "yangın güvenliği raporu"nun başvuru ve iptal süreci iddianamede

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