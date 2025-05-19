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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (19 Mayıs 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

19.05.2025 - Güncelleme : 19.05.2025
60 saniyede bugün (19 Mayıs 2025)

Bakan Memişoğlu, Dünya Sağlık Asamblesi'nin 78'inci toplantısına katıldı
Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının "Pontus" iddialarına ilişkin açıklamalarını kınadı
AA, Trablus’ta hükümet güçlerinin kontrolüne geçen Gıneyve milislerinin karargahını görüntüledi
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinde siyasetin devreye girmesi için silahların bırakıldığının görülmesi gerekiyor
Samsun'da Jandarma Genel Komutanlığına bağlı "Çelik Kanatlar" gösteri uçuşu yaptı

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