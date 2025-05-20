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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (20 Mayıs 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
60 saniyede bugün (20 Mayıs 2025)

MİT Başkanı Kalın, Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara ve heyetiyle görüştü
Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 memur alımı yapacak
Türkiye, dünyada en çok Mavi Bayrak plajına sahip 3. ülke oldu
Minguzzi cinayetinde kullanılan bıçakla ilgili tutuklu sanık hakkında takipsizlik kararı
İlim Yayma Ödülleri'ne başvurular başladı

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