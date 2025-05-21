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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (21 Mayıs 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
60 saniyede bugün (21 Mayıs 2025)

Büyükelçi Egemen Bağış: Terörsüz bir Türkiye tüm bölge ülkeleri için ilham kaynağı olmaya devam edecek
Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla aranan 6 şüpheli yakalandı
Türkiye, İsrail'in Cenin'de diplomatlara ateş açmasını en güçlü biçimde kınadı
ECOWAS'ın, Nijerya'daki Dijital Gözlemevi yıllık toplantısı başladı
Başkentte "Zabıta Teşkilatı Tarihi" kitabı tanıtıldı

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