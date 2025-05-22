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Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından Konya'da Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı icra ediliyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (22 Mayıs 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
60 saniyede bugün (22 Mayıs 2025)

Uluslararası Aile Forumu'nda doğum hızındaki düşüş ve cinsiyet değiştirme ameliyatları konuşuldu
Tunceli'nin Pertek ve Çemişgezek ilçeleri doğal gaza kavuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'dan gelen çocuklarla görüştü
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

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